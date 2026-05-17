保诚收购印尼寿险公司Bharti Life75%股权 现金代价约为3.89亿美元

保诚（2378）公布，为推进其印度业务的策略性部署，已同意向印尼企业Bharti Life VenturesPvt Ltd及印度金融服务公司360 ONE收购印度人寿保险公司Bharti Life的75%股权，初步现金代价为350亿印度卢比（约3.89亿美元），亦相当于约30.48亿港元。保诚指，交易仍需取得监管批准并满足其他先决条件方可完成。

交易将以现有资源提供资金

保诚表示，今项交易的初步现金代价为350亿印度卢比，交易将以现有资源提供资金。交易完成后，保诚在印度的业务将由控股的Bharti Life及Prudential HCL Health Insurance，以及两家上市实体的少数股权组成，包括ICICI Prudential Asset Management 35%股权及ICICIPru Life 22%股权。

监管要求保诚减持其于ICICIPru Life股权至10%以下

该项交易的监管审批预计，将要求保诚减持其于ICICIPru Life股权至10%以下，而减持ICICIPru Life的部分所得款项，预计将用于支持业务的未来增长，剩余的资本将计入保诚的自由盈余。此外，还有一项高达70亿印度卢比（约7800万美元）的潜在额外应付代价。同时作为该项交易的一部分，Bharti Life亦将探讨与Bharti Airtel及360 ONE建立策略分销合作关系。

华康尧：满足印度消费者储蓄及保障需求

保诚执行总裁华康尧表示，对保诚而言，印度是具策略意义且充满发展机遇的市场，透过收购Bharti Life控股权，将可结合保诚近180年全球保险专业实力及Bharti强劲的本地布局，满足印度消费者储蓄及保障需求。同时藉著这次收购，旨在为繁荣印度（Viksit Bharat）倡议作出进一步贡献。

交易不会影响股东回馈70亿美元的计划

截至去年底，保诚拥有43亿美元控股公司现金及短期投资，集团杠杆比率为13%，自由盈余比率为211%。保诚强调，本次拟议交易不会影响集团此前已公布于2024至2027年期间向股东回馈70亿美元的计划。



