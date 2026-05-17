小米总裁料国产旗舰手机今年突破1万元 称任何手机也受记忆体成本影响

据内媒报道，小米（1810）总裁卢伟冰昨日（16日）在一场直播中表示，今年下半年、尤其是年底的时候，部份国产旗舰直板手机售价很可能会突破1万元人民币大关。对于小米17 Max会否受记忆体价格影响时，他指目前任何一款手机定价时，都会受到记忆体成本大幅增加的影响。

记忆体涨价或延续到2028年

卢伟冰提到，记忆体工厂从开始建设到最后真正投产，需要3年以上时间，但其需求增长却非常快，因此预期记忆体的涨价周期至少会延续到2027年底，甚至到2028年。他又指，从第二季开始，部分旧产品已在涨价。

不过，他指小米作为手机厂商，虽然很难去控制全球记忆体成本上涨带来的趋势，但不管外部环境怎么变化，一定要提供同档位最物超所值的产品，而这就是公司的一个理念。

