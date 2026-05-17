AI牛市还看亚股新四小龙造化｜久利生

执笔时「习特会」未完，A股大勇，网上又开始出现不少搞笑段子。有一则说：现在股民分为三类，最好是「心口写个勇字……站在光里（通信、CPO、半导体、存储），而不是光站在那里（光伏、电力、证券、保险、有色），但最差是光着站那里（恒科、港药、农业、白酒、银行）」，尽管近日旧经济股好像又有点苗头，是否股市财富效应到来？

有新闻更称有精神病院竟成为内地上市公司前十大股东，事件引发外界关注。虽然医院其后声明，称其本质上为营利性民营医院，参与股票投资是正常资本市场行为，并非违规。既然公司指「实控人10年前开始投资A股」，而内地创业板指数又刚突破2015年牛市最高位，创下历史新高，即是至少能够返家乡，无意冒犯，但可略改一套韩剧名「精神病房（炒股）也会迎来清晨」。

深圳已不仅是中国矽谷

创业板及深股作为这场人工智能（AI）变革中的技术自主的桥头堡，正经历一场深刻的估值重塑。创业板指数在突破2015年的牛市天花板，上攻4000点新高，其核心动力源自于深厚且完整的电子材料与设备产业链，机床、车间，精密等都是关键字。随着2025年全球半导体销售创下近8,000亿美元的纪录，深圳的高科技龙头企业凭借AI驱动的材料需求与「国产替代红利」，从单一产品突破转向全产业链配套完善。

投资者正为深圳的市场地位重新定价：它不仅是中国的矽谷，更是全球电子元件与先进制造的发动机，这种从应用端向上游设备端的质变，让深股在波动中展现出极强的增长韧性。正式走出腾讯（700）、比亚迪（1211）及华为的三大局面。

资本市场加速向东亚倾斜

进入2026年，全球资本市场的天秤正加速向东亚倾斜，一场由AI硬件革命催生的亚股新四小龙时代正式降临。深、台、韩、日四地股市不再仅是全球供应链的陪衬，而是藉住在半导体设备、先进制程代工、高带宽记忆体（HBM）以及国产替代技术上的绝对统治力，集体冲向历史性巅峰。这股AI巨浪不仅让台股站稳40000点大关，更驱动日经平均指数突破60000点，韩股KOSPI甚至出现挑战10000点的史诗级市场预期。

四地股市在产业逻辑上高度互补，形成了一个以AI基础设施为核心的体系，共同主导了本轮全球牛市的下半场。大行工业分析员认为今年第二季增长势头仍能保持。

台积电成AI算力最强护城河

台股靠台积电（TSM）在晶圆代工领域的绝对垄断地位，成为全球AI算力的最强护城河。指数在2026年5月已稳定在41000点上方，市场期望已从防御性转向进攻性。当Nvidia、OpenAI等巨头对先进制程的需求达到近乎疯狂的程度时，台湾整个半导体生态系——从IC设计到封测——都进入了史无前例的溢价时期。也让台湾在亚太股市中扮演最重要角色，资金对台股的配置已不再视其为区域性选择，而是将其当作参与AI时代的入场券或proxy。

韩股标志记忆体业华丽转身

韩国股市在2026年的强势表现，则标志著记忆体产业从周期性行业向战略性成长行业的华丽转身，亦令不少投资者要改变信仰。随着HBM等储存技术成为AI伺服器的标配，三星电子与SK海力士的获利能力突破了历史纪录，SK海力士股价更在近期挑战200万韩元大关。加上三星电子回勇，韩国股市总市值在今年超越英国，成为全球投资者透支AI存储概念的首选地。

大行将KOSPI指数年底目标上调至10000点，反映出市场对韩国在AI硬件底层架构中不可替代性的高度认可。这不再是单纯的出口复苏，而是一场由技术垄断带来的价值发现运动（虽然我对韩国投资者没有好感）。

日股提供最坚实工业支持

至于区内最早复兴的日本股市，则为这场四小龙盛宴提供了最坚实的工业支持。指数升至63000点水平，全球对日本半导体设备与精密材料的疯狂扫货。当全球都在扩张晶圆产能时，日本龙头企业成为了所有半导体工厂的军火商，从富士软片的半导体化学材料、TOTO的静电吸盘，到味之素的ABF薄膜，这些看似与科技无关的传统企业，正用最不起眼的关键材料，掐住全球半导体的供应。

ABF薄膜最初竟然由生产味精的副产品研发而成，是AI处理器与电路板之间不可或缺的绝缘材料。而目前味之素拥有超过95%市占率，随住AI晶片需求爆发导致ABF供应短缺，刺激股价由年初至今狂飙65%，升幅足足是日经平均指数的三倍。如此「底子」加上日圆汇率的战略性窗口与企业治理改革（日特估）的收效，日股吸引了全球机构加仓以至主权基金的长线部署。

深、台、韩、日四地股市构建了一个从电子材料设备，到存储代工再到制造封装的完整闭环。亚股新四小龙日后能否继续共鸣兼集体爆发，应该会是2026下半年的牛市关键。这一刻金投资者要简单直接参与，除了美国个股ETF，也有市场或行业ETF可考虑。除了追踪韩股表现的EWY，最近还有新的DRAM，其通常寻求主要投资于记忆体公司，也可能透过衍生性金融工具（如掉期合约/互换合约及远期合约）来获取相关投资风险敞口。资料显示，该基金在正常情况下将其至少80%的净资产（加上为投资目的而产生的借款）进行投资。

久利生

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