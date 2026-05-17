王维基研公开HKTVmall即时销售数字 按营业额设回赠 网民不受落：点解要同你跑数
更新时间：09:48 2026-05-17 HKT
发布时间：09:48 2026-05-17 HKT
发布时间：09:48 2026-05-17 HKT
香港科技探索（HKTV，1137）创办人王维基近期掀起减价战后，又有新构想。他昨日（16日）于社交平台上表示，「IT同事做咗个新功能，可以即时公告当日即时的销售数字」，并考虑加推一个新优惠，根据HKTVmall当日做到某一个营业额，以向所有当日的客户提供一定的Mall Dollar回赠。
举例营业额达5000万 回赠3%
王维基在帖文中举例指出，如果HKTVmall全日营业额达5,000万的话，「全部当日有购物的客人，不论购物多少，都有多3%回赠」，并就此向网民询问意见。同时，根据其所发图片显示，「今日营业额达到562.7万元」，当有网民询问数据是否真实时，王维基直认，「哎呀，泄漏咗啲真实嘅销售数字」，并指「呢个系今日00:00到09:00的真实销售额」，更称「我估今日营业额都会过四千万」。
网民：直接做优惠好过
不过，网民整体似乎对王维基的新构想不太受落，其中有意见指「唔建议show营业额，好难吸引到客人同你跑数」；「其实你哋卖咗几多唔关啲客事，作为客净系想买我想买嘅嘢，有优惠就爽手啲俾」；「我系顾客，我会问：点解要同你跑数」 ，「其实我根本唔care mall dollar ,直接做优惠好过」，以及「想听大家的意见。不如你处理好内部的问题先」等等。
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