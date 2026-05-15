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中银香港资产管理伙数码港及中银集团投资齐撑香港创科生态发展

商业创科
更新时间：21:22 2026-05-15 HKT
发布时间：21:22 2026-05-15 HKT

中银香港（2388）旗下中银香港资产管理，联同香港数码港及中银集团投资昨天举行合作协议签约仪式，标志三方正式建立战略合作伙伴关系。是次合作以一只已完成最终募集的创投基金为核心，基金由中银香港资产管理担任基金经理，数码港及中银集团投资作为有限合伙人，旨在支持具发展潜力的香港创科企业成长，推动产业生态圈的可持续发展。

至今年4月末管理资产规模已超过3250亿元

中银香港副总裁、中银香港资产管理董事长李彤表示，本次与数码港联名设立的创投基金已完成最终募集。这项合作不仅体现对香港创科发展的积极支持，亦标志著中银香港资产管理在多元资产管理能力及另类投资领域的策略布局迈向新阶段。截至今年4月末，该公司管理资产规模已超过3250亿元。

数码港主席陈细明认为，今次三方合作意义重大，推动创科与金融联动发展，引导金融资本更有效投向具潜力的创科项目，进一步提升初创企业的融资能力，壮大本港科技产业生态，推动香港迈向「国际金融」及「国际创科」双中心的地位。 

中银集团投资董事长李盛称，作为中银集团旗下海外直接投资平台，今次参与设立创投基金，是积极支持香港建设国际创新科技中心的重要举措。

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