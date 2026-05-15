华侨银行料美国联储局今年第四季减息0.25厘 本港住宅楼价全年升8.5%

市场关注美国联储局候任沃什（Kevin Warsh）上场后的利率走向，华侨银行香港经济师姜静表示，维持预期联储局今年减息一次0.25厘，并在第4季发生，1个月港元拆息将企于2.65%。本港住宅楼价方面，她料全年上升8.5%。

短期通胀预期虽稍升

姜静称，尽管美国最新CPI和PPI数据较预期热，但关注通胀压力会否扩散到其他更广泛的消费层面，以及通胀预期是否仍处于稳定状态。 目前而言，短期通胀预期虽稍升，惟中长期的通胀预期仍相当稳定，而且若油价全年维持高企，可能影响经济增长及就业市场，或予以减息空间，故仍料美国全年减息一次，并料港汇至年底将维持现水平，1个月及3个月港元拆息将分别处于2.65%和2.8%。

料整体住宅楼价指数基准预测全年涨幅8.5%

至于本港楼市，她相信住宅物业市场已从去年下半年起的早期周期复苏演变为今年初更持久的上涨趋势，主要由于用家需求改善、部分投机资金回流、市民负担能力改善和政策支持等因素。然而，楼价升幅仍将取决于今年的利率水平及物业市场的动态，所以目前对整体住宅楼价指数的基准预测全年涨幅为8.5%。

有关商业房地产市场，她指部分正在选择性地改善，包括甲级写字楼及零售商舖，特别是在香港的核心地区；同时亦见非常正面的讯号，例如核心地区写字楼的租赁需求增加，以及近数月零售销售出现强劲反弹。不过，有些因素仍拖累商业房地产市场的前景，包括供应过剩，以及租金回报依然有限，因此目前难言该市场已见底。

中美双方言论缓和

就中美的习特会，姜静表示，目前尚待更多细节，不论是贸易、关税、投资协议等等，但认为会面很具建设性，似乎中美已进入战略稳定的新阶段。她指中美双方的言论显出缓和的讯号，这关系著长期的经济关系，故认为两国贸易紧张最差情况已过，并进入稳定的新阶段，这有利营商环境。然而，目前金融市场更加碎片化以及投资组合多元化的趋势将不会停止。整体而言，香港处于有利位置，可从中受惠。