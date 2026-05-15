学者指中东局势展现本港经贸优势 倡进一步填补初创企业融资缺口

针对中东局势，香港大学协理副校长 （环球事务）邓希炜指，若伊朗相关局势持续至8月仍未缓解，年底前香港出口及整体经济将面临较大压力。中国银行（香港）首席策略规划师王镇强则指，尽管中东地区近期面临紧张局势，但香港与中东的贸易合作仍展现强劲韧性，未来可进一步深化与中东地区的经贸对接，依托「一带一路」契机，拓展新的贸易增长点。

需填补初创企业融资缺口

邓希炜表示，香港金融体系需进一步完善对实体经济的支撑，尤其要填补科技型初创企业融资链条的关键缺口。他指出，应构建更全面的VC/PE生态，针对不同发展阶段的企业提供差异化资金支持，强化金融与大湾区科创产业的互动，精准对接产业需求，打造适配区域。

数字化方面，邓希炜指出，当前存在的核心问题是「数据孤岛」现象，尽管海关、金管局等监管机构及码头等行业已搭建各自数据平台，但缺乏跨行业、跨部门的互联互通机制。他建议，推动跨行业数据共享，充分运用区块链等技术，优化跨境交易与供应链管理，降低交易成本。

强化全球供应链中的「大脑」功能

针对香港集装箱吞吐量下滑的现状，建峰管理有限公司共同创办人及管理合伙人董立均指，主要源于周边地区基础设施扩容与成本优势竞争，而电子商务的兴起催生了门到门直达配送等新需求，推动物流服务模式叠代，也为香港行业转型提供了新机遇。

董立均提到，应跳出单纯追求货物吞吐量的思维定式，持续深耕海事金融、法律仲裁、供应链咨询、风险管控等高附加值服务。

避免与内地同质化竞争

邓希炜表示，香港应聚焦内地暂无法开展的领域发力，避免与内地城市陷入同质化竞争。他举例，如在金融领域，可重点发展稳定币等金融科技业务；在教育领域，借助北部都会区大学城建设，吸引海外知名大学合作办学，满足全球学生对欧美式教育的需求。他强调，不应盲目追赶内地在海运等领域的优势，而应集中力量放大制度独特性，打造不可替代的核心竞争力。

谈及人才吸引，金管局副总裁陈维民表示，需进一步放大产业机遇优势，围绕金融科技、绿色金融、供应链管理等核心领域，打造具有国际竞争力的就业平台，让各类人才既能实现职业价值，又能享受高品质生活，形成「机会吸引人、环境留住人」的良性循环。