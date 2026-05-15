IMF肯定港经济持续复苏 赞「超级联系人」地位 陈茂波：商厦市道已趋稳

国际货币基金组织（IMF）代表团完成2026年第四条磋商讨论，并于今日（15日）发表初步总结。IMF代表团指出，受惠于科技相关出口表现强劲、私人需求逐步改善，以及金融市场活动反弹等利好因素，香港经济持续复苏。再次肯定香港作为国际金融中心及「超级联系人」的角色，尤其是在主要股权集资中心及领先的离岸人民币业务枢纽方面。代表团亦认同包括发展北部都会区等各项政策措施有助本港发展创科和高增值服务，支持经济增长和结构转型。

在金融体系方面，IMF认为香港银行维持资本充足、流动性稳健及盈利状况良好，具公信力的联系汇率制度依然是维持宏观经济和金融稳定的合适基石。此外，代表团亦赞扬当局为加强非银行金融机构监察框架所作出的努力，尤其是扩大风险评估范围及进行针对性压力测试，令风险预警能力得以提升。同时，代表团指出，香港金融策略施行有道，加上稳健的系统性监管，具备优越条件进一步推进数字金融和可持续金融发展。

港经济第一季强劲扩张

对于IMF的评估，财政司司长陈茂波表示欢迎，并指香港经济在今年第一季强劲扩张，展望未来在全球对人工智能相关电子产品需求强劲、访港旅客增长及跨境金融活跃下，经济增长前景正面。

针对报告中关于本港商业房地产的意见，陈茂波解释，新冠疫情后环球商业房地产市场普遍面对挑战。特区政府近年已采取了一系列稳定市场的政策措施，包括暂停出售商业用地、鼓励发展商把空置的合适写字楼改作学生宿舍用途等。目前本港商业房地产市道已趋稳定，交投与承租量大幅上升，价格与租金均趋向平稳。

政府加大基建开支 发展北部都会区

至于财政状况，陈茂波指出强化财政整合计划正按预期有序推进。按2026至27年度《财政预算案》的中期预测，未来五年的经营帐目均会录得盈余，反映开源节流措施正取得成效。而非经营帐目在这段期间仍存在赤字，使综合帐目在未计及发行及偿还债券款项下录得赤字，主要是由于政府加大基建开支的投入，以加快发展北部都会区。