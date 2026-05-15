华侨银行首4月港业务表现强劲 料全年收入双位数增

华侨银行香港今年首季收入和税前盈利分别按年增长18%及90%，华侨银行大中华区总裁兼华侨银行香港行政总裁王克表示，首4个月香港业务表现仍非常强劲，而首季表现主要受惠成本效益及拨备减少。尽管外部环境中仍存不确定性，但有信心全年收入可望有双位数增长，因此相信盈利能力亦能胜去年。

王克表示，今年的息口环境有利净利息收入，且该行定了由2023至2026年三年间的财富管理业务收入目标增长为5倍，加上中小企及企业银行业务表现理想，都成为今年的盈利增长动力。

贷款目标增长维持高单位数

贷款方面，他指虽然今年初出现逆风，贷款需求并不强劲，尤其是三月之后，有些公司或延后其投资决策，但该行仍维持今年的贷款目标增长为高单位数，料其中可受惠保单融资、中小企及科技板块相关等贷款增长。

至于不良贷款比率方面，他指首季该比率有所下降，从季内拨备减少可反映不良率趋势好过去年。

中东局势突显港星金融避风港

谈及中东局势，他指根据其客户群，实际上并未看到很多资金流入，认为这更多属中长期的影响，因有助于香港，甚至新加坡作为金融中心的避风港。

计划今年增聘约30%客户经理

财管为该行力拓的重点业务，零售银行业务主管李贵庄称，首季财管业务中的投资收入按年升了60%、保险收入升了38%，反映富裕客群对财管解决方案与服务有需求。未来该行将持续创新，并凭借集团的能力来加速香港财管业务的增长。鉴于该行将继续拓展香港的财管业务，故计划今年增聘约30%的客户经理，及计划下半年推出资产门槛要100万美元的宏富私人理财服务。

