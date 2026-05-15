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Anthropic传筹300亿美元 估值高达9000亿美元 有望超越竞争对手OpenAI

商业创科
更新时间：11:57 2026-05-15 HKT
发布时间：11:57 2026-05-15 HKT

据《金融时报》报道，AI初创企业Anthropic已就新一轮高达300亿美元的融资达成初步协议，此轮融资将使其估值达到9,000亿美元，有望一举超越主要竞争对手OpenAI近8,520亿美元的估值。消息指，是次融资最快将于本月内完成。

知名创投领投 每间涉资逾20亿

报道引述消息指，Dragoneer、Greenoaks、红杉资本及Altimeter Capital已同意共同领投此轮融资，预计每间机构将各自注资20亿美元或以上。据悉，融资计划进展迅速，Anthropic上月获投资者接洽后，其财务总监Krishna Rao于过去两周已与潜在支持者展开洽商，惟最终条款在正式公布前仍有机会调整。

值得注意的是，上述四间领投的创投机构中，有三间同时是OpenAI的重要投资者。其中Dragoneer去年曾向OpenAI注资近30亿美元；红杉资本早于2021年已看好并投资该公司；而Altimeter行政总裁Brad Gerstner亦经常在访问中力撑OpenAI行政总裁奥特曼。

年化收入激增五倍

在行政总裁Dario Amodei带领下，公司三个月前才刚以3,500亿美元估值完成融资，意味其最新估值在短期内已急升近两倍。

市场预期，Anthropic近期的年化收入即将突破450亿美元，较去年底的90亿美元激增五倍。尽管与OpenAI的会计核算方法存在差异，但该迹象已引发多位现有及新投资者对该公司的浓厚兴趣。 

另一方面，虽然Anthropic此前已累计获得亚马逊及Google注资数百亿美元，但市场料大型科技巨头暂不会参与是次300亿美元的新一轮融资。
 

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