据报SpaceX下周发招股书 估值破1.25万亿美元 集资额势创历史纪录

据CNBC引述消息报道，早于4月已秘密递交上市申请的SpaceX，计划最快于下周披露招股说明书。消息指，SpaceX目标在6月8日正式启动路演，向投资者推销该交易，招股书须在路演开始前至少15天披露，但SpaceX及其顾问团队倾向提早公布，以预留足够时间让投资者消化相关数据。不过，消息指目前时间表仍存在变数，SpaceX官方暂未对消息作出回应。

集资规模远超沙特阿美

市场预计，此次IPO将成为有史以来规模最大的一次。今年二月SpaceX与xAI合并后，估值已攀升至1.25万亿美元。市场传出其上市集资目标介乎700亿至750亿美元，远超2019年沙特阿美（Saudi Aramco）创下294亿美元的纪录。

拟向日加英散户配售

据悉，由于此次发行股票规模庞大，SpaceX的顾问团队正积极寻求独特渠道，特别是针对美国以外的长线散户投资者。该公司正物色英国、日本及加拿大等国的券商，以便为客户争取配售额度。

在经历了数年的IPO低迷后，华尔街正渴望优质IPO项目，而投资者对任何与AI概念相关的公司极为热情。昨日（14日）AI晶片商Cerebras首挂表现强劲，收市飙升68%，市值达950亿美元。市场预计，OpenAI及Anthropic等AI巨头最快亦会于今年内上市，估值随时突破万亿美元大关。

