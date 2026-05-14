OpenAI吁建构全球AI治理机构 由美国主导并吸纳中国

据彭博报道指，OpenAI提议建立一个由美国主导并纳入中国的全球人工智能治理机构。OpenAI全球事务副总裁Chris Lehane周三在被问及中美元首会晤时指，美国有机会利用在人工智能技术上的领先优势，推动建立一个全球治理机制，以打造更安全和更具韧性的系统。

Lehane向记者表示：「在某种程度上，人工智能超越了许多现有或传统的贸易议题，我们有机会真正开始在全球范围内构建一些东西，并让中国在内的世界各国都可能参与其中。」

类似国际原子能机构

Lehane表示，这样的机构可能类似于国际原子能机构，该机构包括中国在内，并为核能发展制定全球安全标准，以防止核武器扩散。他说，建立该组织的一种方式是将美国商务部的人工智能标准和创新中心，与世界各地正在建立的AI安全机构连接起来。

虽然Lehane表示OpenAI在华盛顿提出了连接人工智能安全机构的构想，但尚不清楚特朗普政府是否赞成涵盖中国。

