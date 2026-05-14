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LinkedIn据报计划裁员5% 900名员工料受影响 全球科技业逾10万人失业

商业创科
更新时间：10:24 2026-05-14 HKT
发布时间：10:24 2026-05-14 HKT

微软旗下社交媒体LinkedIn，据报计划裁员5%，以重组团队成员，集中发展在业务增长的领域。

LinkedIn：裁员无关AI技术取代员工

《路透》引述消息人士透露，LinkedIn计划裁减5%员工。LinkedIn现时在全球有17,500名员工，按此估算，将有900名员工受影响。

LinkedIn最近一季度收入，较去年同期增长12%，预计2026年将进一步加速增长。据报今次LinkedIn启动裁员，并非打算以AI取代员工。LinkedIn执行长Daniel Shapero向员工表示，公司须创造更大价值，并提升获利能力。今次裁员将涵盖多个部门，包括工程、产品及行销等范畴。

LinkedIn发言人表示，公司已进行组织变革，以在未来竞争中取得更佳定位。

多间科技企业裁员 今年科技业失业人数已突破10万

AI技术崛起，正冲击科技业营运模式。近月多间科技企业均公布裁员计划，Jack Dorsey旗下Block在2月公布裁减一半员工，Cloudflare上周公布裁员20%，Meta计划裁员10%，微软推出自愿离职计划，单是美国约有8,750名微软员工符合自愿离职条件。

根据追踪科技业裁员情况Layoffs.fyi网站统计，今年至今全球已有逾10.3万名科技业员工失业，逼近2025年全年约12.4万人失业的数字。

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