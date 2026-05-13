阿里AI战略强攻MaaS 吴泳铭料今年相关年化经常收入破300亿 客户接受Token加价

阿里巴巴（9988）首席执行官吴泳铭在业绩会议指出，其AI业务已跨越初期投入阶段，正式进入商业化回报周期， 提及目前正专注模型即服务（MaaS）战略，预计其AI模型与应用服务的年化经常性收入（ARR），在今季将突破100亿元，于今年底将突破300亿元。阿里美股（BABA）抽升近7%，较港股股价高水6%。

云业务外部增速持续高速40%

吴泳铭表示，AI持续成为重要增长引擎，预计未来一年AI相关产品收入的占比将突破50%，并指上季云业务的外部商业收入增速达40%，「未来几个季度在40%的基础上继续加速 」，中长期亦料保持高速增长。

平头哥自研晶片打入自动驾驶界

晶片业务方面，吴泳铭指出，旗下「平头哥」的自研GPU晶片已实现规模化量产，60%以上的算力服务于外部商业化客户，覆盖互联网、金融、自动驾驶等场景，认为在算力紧缺的背景下，将发挥阿里优势，推动收入增长及毛利提升。

吴泳铭：客户为AI买单需求强 料毛利率大升

阿里正强攻MaaS平台「百炼」发展，3月客户数量按年增长8倍。吴泳铭表示，近期AI行业最大的变化是从对话机械人（Chatbot）转向代理（Agent）应用，客户对大模型推理需求直线上升，较接受词元（Token）加价，而且目前其MaaS业务仍供不应求，「我们的服务器内几乎没有一张卡是空的」，相信有关趋势持续显著，将大大改善阿里的毛利率。

他续指，「当企业（用AI）工作任务创造的价值大于Token的成本，某程度上对于API的Token的需求是无限，为智能能力买单的需求非常强」，并指目前仍确定在未来3至5年，大量建设数据中心可录得有回报。

上季自由现金流出 CFO：未来两年坚定投入

首席财务官徐宏指出，上季阿里出现自由现金流出的情况，主因积极在AI投放资源，明言未来两年亦会坚定投入，目前核心业务及新增长动力，足以支持继续投资。

蒋凡指即时零售单价提升 料终实现盈利

对于即时零售业务，阿里电商事业群首席执行官蒋凡称，上季整体订单规模按年增长2.7倍，目前保持订单量规模同时，正提升平均单价，推动单位经济效益（UE）显著改善，并带动系内其他销售。他称，有信心在今个财年实现UE转正数，而在市占率发生根本性转变之下，最终将推动即时零售业务扭亏为盈。