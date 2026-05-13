机管局正就11 SKIES购物城与新世界密切沟通 「定位将配合SKYTOPIA整体发展」

机管局晚上表示，正就11 SKIES项目与发展商新世界密切沟通，机管局正全力发展SKYTOPIA，11 SKIES的定位将配合SKYTOPIA整体发展，发挥协同效应。早前有消息指，机管局在二号客运大楼启用前，接管新世界发展（017）旗下11 SKIES购物城核心的零售及餐饮空间部分，占整个项目的70%。

机管局回应《星岛头条》查询时表示，由于疫后消费模式改变，商场定位会有改变，饮食，娱乐等元素会加强。SKYTOPIA核心项目包括机场游艇港湾、亚博馆扩建项目将于2028年分阶段落成，无人驾驶运输系统 到时亦将连接至东涌，机管局对SKYTOPIA发展充满信心，2028年将会是11 SKIES配合SKYTOPIA分阶段投入服务的好时机。

据《南华早报》引述消息人士指，机管局在二号客运大楼启用前，接管新世界发展旗下11 SKIES购物城。报道指，机管局已接管11 SKIES占地266万平方英尺的零售及餐饮部分，占整个项目约70%，而余下各占57万平方英尺的体验式娱乐空间及甲级写字楼部分，则暂时未知是否接管。

新世界于2018年夺得项目的设计、建造和营运合约，总投资逾200亿元。早前有报道引述现有协议指，新世界自2028年起至2066年间，每年需向机管局支付18亿元的保证租金，或最高可达该项目年总收入的30%（以较高者为准）。报道提及，11 SKIES的巨额投资，亦是导致新世界债务危机的部分原因。

早前传新世界无偿移交予机管局

早前彭博报道指，新世界正与机管局商讨终止之前的租赁协议，并将价值300亿元的零售物业无偿移交予机管局。

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11 SKIES邻近二号客运大楼

报道指，机管局正考虑各种方案，以善用11 SKIES的空间，而11 SKIES项目与机场重新规划的二号客运大楼密切相关，该大楼预计将于5月27日启用，该商场原设计可容纳超过800间店舖，开幕时将成为全港最大的商场。

11 SKIES购物城有多达800个舖位，报道引述消息人士称，针对该空间的建议用途包括，举办长期展览以纪念粤语电影的全盛时期、作为本地及内地学生的海外考试场地，以及作为本地艺术团体的驻地。

机管局早前表示，15家营运区域航线的航空公司及部分廉价航空公司，将于5月27日至6月10日期间，从一号客运大楼迁往二号客运大楼。

11 SKIES环境冷清

11 SKIES项目于2018年招标，当时本港访港旅客人数创下历史新高，此后在2020至2023年间因新冠疫情而受到冲击，边境重开后，本港最大入境客群的内地游客消费减少，而港人则选择跨境进行休闲消费。

报道指出，零售部分原定于2022年至2025年间分阶段开幕，但目前其店面大多被印有「Skytopia」标语的围板封住，灯光也几乎全数关闭，一楼人迹稀少，当时仅有两间餐厅营业，主要服务楼上办公室的员工。