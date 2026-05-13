周大福创建16亿人币售湖南公路 消息：释放资本应对市场突变

周大福创建（659）公布，公司透过间接全资附属公司周大福创建投资有限公司，拟出售其间接全资附属公司湖南周大福创建公路有限公司100%股权，交易总代价约16.1亿元（人民币，下同）。

消息人士指出，这是主动的资产组合管理，集团定期检视基建及公路资产组合，按回报率、现金流可见度、剩余特许期及长期策略匹配度作出资本配置决定，是次交易可释放资本，提升资产负债表应对市场突变， 寻求优化资产组合，投资于具有更高回报潜力项目。

款项用将于投资项目

公告指，目标公司主要经营长沙－浏阳高速公路，现有银行借贷未偿还本金约为21.1亿元，目标公司须于完成日后30个营业日内偿还欠付卖方的股东贷款约2.12亿元。

该公司又指，出售所得款项净额预期将用于重新投入符合集团战略重点且具备长期增长潜力、享有更吸引的风险调整后回报的投资项目；及集团的其他一般企业用途。集团预期于截至今年6月底止财政年度就该交易录得除税后亏损约8000万元。

