Anthropic传再融资2340亿 估值高逾7万亿

据彭博引述消息报道，Anthropic正与投资者展开初步磋商，以超过9,000亿美元（约7.02万港元）的投前估值进行融资，募资至少300亿美元（约2,340亿港元），可能成为该公司迄今规模最大一轮融资，最快可能在本月底完成，但目前交易尚未敲定，也未签署任何条款清单。至于OpenAI在今年3月完成的一轮融资中，最新估值为8,520亿美元。

另一方面，随著AI软件取得突破性成功，Anthropic正加大募资力度，其中包括早前有报道指其正考虑最早10月进行首次公开募股；此外，Anthropic近期还与大型科技公司达成了两项重要融资协议，但目前尚不清楚这些公司是否会参与即将进行的融资。

