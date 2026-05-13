Amber Premium香港数字资产具「可落地」优势 拟加强布局

数字财富管理平台Amber Premium总裁王可嘉表示，集团针对香港市场计划在未来通过专属合规主体对接香港客户，充分把握香港拥抱区块链与数字资产的发展机遇。她指，香港对于数字资产具备「看趋势、可落地」的优势，目前集团亦为本港警务处等机构提供网络安全培训。

加密货币成金融底层趋势不可逆

王可嘉指，面对加密货币市场的周期性波动，集团展现出强劲的抗周期能力，因其机构客户早在低位加大资产配置力度，实现逆势增长。对于加密货币的长期价值，她表示，随著摩根大通等国际巨头纷纷布局相关服务，加密货币作为底层金融基础设施的趋势已不可逆。

活跃客户人均资产逾130万美元

王可嘉又透露，2025财年客户交易量达110亿美元，每位活跃客户的平台资产均值超过130万美元。

内部建Agent原生金融基础设施

她强调，AI技术是Amber集团的核心战略支柱，目前内部已推进11个AI相关项目，集团内部搭建的AI Agent更构建了高度自动化、可审计、可编程的「Agent原生」金融基础设施。