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Google据报洽SpaceX合作发射「轨道数据中心」

商业创科
更新时间：13:47 2026-05-13 HKT
发布时间：13:47 2026-05-13 HKT

据彭博引述消息报道，Alphabet旗下Google正与马斯克旗下SpaceX洽谈一项火箭发射交易，计划发射Google用于太空中的「轨道数据中心」测试产品。

探索太阳能供电卫星网络

Google去年11月在一篇文章中曾表示，正在与包括Planet在内的其他发射服务提供商探讨合作，以推动一项称为「捕日者计划」（Project Suncatcher）的项目。公司计划发射原型卫星，以测试机器学习技术在太空中的运行效果。

文章又指，公司正在探索如何通过一个由太阳能供电、搭载其张量处理单元AI晶片的互联卫星网络，来充分利用太阳的能量。

Google代表拒绝置评，SpaceX发言人暂未回应置评请求。
 

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