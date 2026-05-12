国际评级机构惠誉确认香港长期外币发行人违约评级（IDR）为「AA-」 展望为稳定

惠誉指出，虽然财政缓冲已大幅下降，但香港的评级获得稳健的对外财务状况、高人均收入，以及相较「AA」级别同辈更强劲的财政资产负债表所支持。惟评级亦受限于香港的管治做法日益与中国内地趋向一致。

料本港本地生产总值增长按年持平

该机构指尽管地缘政治及贸易紧张局势加剧，惟料香港今年本地生产总值增长将维持在3.5%，与去年一样。本港商品及服务出口将继续受惠于全球对人工智能相关电子产品的强劲需求、访港旅客数字改善等因素。随著零售销售复苏，加上失业率低企及住宅物业市场稳定，私人消费续为增长动力。公共投资加快亦有望支持增长，并带动私人投资。

本港仍将面对关税挑战

下行风险方面，惠誉指香港的增长前景仍面向中东冲突持续及贸易紧张局势再度升级对全球经济周期的影响。鉴于本港经济以服务业为主及其多元化的能源供应，故直接受高能源成本影响有限。尽管全球关税备受法律挑战，但预期香港仍将面对大幅高于2024年水平的关税，因美国政府正寻求引入更持久的关税措施。

香港经济增长将介乎2.5%至3%

中期而言，惠誉预期香港经济增长将介乎2.5%至3%，因获其作为全球金融及商务中心角色的支持。然而，香港亦面对多项挑战，包括地缘政治紧张局势升级、贸易碎片化加剧，以及中国趋势增长放缓。为应对这些挑战，政府正寻求将香港金融业联系多元化，同时强化其作为全球资本进入内地的门户，并内地企业拓展海外的平台角色。北部都会区计划的逐步建设亦将支持增长。