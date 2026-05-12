镁信健康料内地商业医保规模达万亿级 药企更有信心在中国获利

2026亚洲医疗健康高峰论坛（ASGH）今日在港举行，去年起申港上市、中国医药多元支付平台独角兽镁信健康（MediTrust Health）创始人兼首席执行官张小栋出席「探索中国医健产业的新前沿」圆桌讨论，提及公司期望以香港为桥梁，打造面向全球的医疗服务平台，又认为目前大多中国药企将产品对外授权，因为中国纯创新药的市场规模尚未足够庞大。

张小栋强调，中国拥有全球最庞大的患者基数，目前的问题在于缺乏充足的多层次支付体系的情况下，患者负担依然过高。他预计，随著国家政策大力鼓励且推动商业医疗保险的发展，未来5至10年内，只要中国的商业医保规模能达到美国市场约50%，中国生物制药领域便足以孕育出下一个万亿级别的巨大市场。届时，药企将更有信心在中国市场获利，从而改变过度依赖对外授权的现状。

张小栋看到中国医疗资源服务全球的机遇

他指出，中国目前已拥有大量符合全球标准的创新药物，而治疗费用往往仅为其他国家的25%至50%，又透露公司希望充分发挥香港作为国际医疗枢纽的优势，结合内地高性价比的医疗资源与创新药物，进一步将全球患者吸引到大湾区及其他内地城市，为镁信健康的国际化战略，及多元支付生态圈写下重要一页。

AI辅助研发与建立底层数据平台同样重要

谈及医疗人工智能（AI）板块时，张小栋表示，业界不应只将目光局限于AI辅助研发或临床，建立底层数据平台及完善的基础设施同样至关重要。为打破行业的数据孤岛，镁信健康现推出自主研发的产业级数据智能中枢及AI平台「mind42.ai」。该平台不依赖单一机构主导，而是从商业化角度，推动数百家保险公司、药企及医院等多方参与，在合规的前提下实现数据的共享与管理。

目前公司业务网络连接全国逾两万家直付医院及3300家合作特药药房。张小栋认为，平台不仅能为商业保险提供精准的风险定价支持，更致力开发以患者端为中心的专属的人工智能代理（AI Agent）。在严格遵守医疗与保险高度隐私法规的前提下，平台能处理患者档案，提供个人化的疾病教育、商业保险理赔、用药指导和随访干预（Follow-up Intervention）。透过这种全病程管理服务及AI技术的介入，患者可以更便捷地处理支付手续、获取优质医疗服务及各类创新专科药物。