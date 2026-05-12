台北医院引入Histotripsy非侵入性肿瘤治疗仪器 院长：受李嘉诚启发

台北荣民总医院近日获公益信托捐赠，正式引进价值超过1亿元新台币（约2,500万港元）的非侵入性肿瘤治疗技术「组织碎化超音波」（Histotripsy），并宣布将在半年内免费收治50名患者参与临床试验。

形容设备如「倚天剑」

据台媒报道，有关技术刚于今年5月正式获得台湾食药署审查通过。台北荣总院长陈威明表示，2024年8月看到香港企业家李嘉诚将同一款仪器捐赠给香港大学时，便大受启发，随即要求团队深入了解其安全性及临床结果，最终促成了这次的医疗升级计划。

同时，陈威明更将院内的尖端癌症治疗设备比喻为武侠小说中的神兵利器，形容这次引进的组织碎化超音波是「倚天剑」。

另一方面，Edison®组织碎裂系统和新型组织碎裂治疗平台开发商 HistoSonics昨日（11日）宣布，已向美国食品药物管理局（FDA）提交了 De Novo申请，寻求授权扩大其Edison®组织碎裂系统的使用范围，使其能够用于破坏肾脏肿瘤医疗。