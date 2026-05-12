AI平台UiPath推AI代理解决方案 冀推动企业增长 「回报期由6个月缩短至数日」

代理式业务协调企业UiPath宣布，在其平台产品UiPath Automation Suite正式推出代理式人工智能（AI Agent）功能及一系列AI Agent解决方案，助企业在合规前提下，从事自动化工作流程。UiPath首席财务官兼首席运营官Ashim Gupta表示，AI代理对企业业务增长至关重要，有关科技可令投资回报期由过往3至6个月，缩短至数天。

ROI成AI应用重要指标

Ashim Gupta表示，在企业AI应用时代，投资回报率（ROI）将是营运效益的重要指标，「哪家供应商、哪个平台能为客户提供具备管治能力的最高ROI，谁就是赢家」，关键在于如何整合自动化工作流程，将显著影响回报期。他又强调，一直视安全为首务，其业务提供云端或本地伺服器方式，亦不会储存客户资料，确保满足安全需求，过去8年从未发生相关事故或投诉。

智慧营运渐受关注

UiPath大中华区及蒙古地区副总裁高颖梅指出，目前企业对AI的需求，已不再局限于实现想法，而是透过AI代理及机械人达到「智慧营运」，同时兼顾合规及安全，她认为企业应厘清科技的定位来实现，「AI Agent角色系思考，Robot（机械人）角色用嚟执行，而人嘅角色系领导，三者通力合作，就会达到智慧营运」，相信可借此推动业绩增长。

UiPath：AI Agent能100%从事客户服务流程

UiPath发布了一系列专为金融服务、零售、制造及采购业而设的全新AI Agent解决方案，该服务透过结合AI代理、自动化、协调及数据管治，加速处理复杂且关键的流程，同时维持监管合规所需的安全性、透明度与可审计性 。

该公司香港高级销售工程师刘铭贤补充，目前服务可以推广至B2C（企业对客户）层面，例如助金融机构处理可疑交易警报，为零售商与制造商参与定价、库存、付款等各环节，亦能担任客户服务专员，但不少企业取态仍较犹豫，「唔信AI可以100%服务客户」，目前UiPath正透过实际成功案例下苦功，以改变企业认知。