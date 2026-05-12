澳门新基金法生效 厚朴投资获批首个投资基金管理公司牌照 

厚朴投资宣布，根据澳门特首批示，“厚朴（澳门）投资基金管理股份有限公司获许可设立。厚朴投资为泛亚洲私募股权投资公司，专注于大型控股及独家投资。此牌照使厚朴澳门成为澳门自新《投资基金法》（于2026年1月1日生效）生效后首家依法设立的投资基金管理公司。 该公司表示，将积极参与推动澳门经济多元发展，重点涵盖科技及现代金融等范畴。

厚朴投资总裁寒刚表示，在澳门推进多元发展策略之际，厚朴投资将充分发挥跨境专业优势，全力提供支持。公司亦将担当连接亚洲与国际市场的桥梁，协助加强澳门与葡语国家等各国际伙伴的联系。

澳门新《投资基金法》扩大了投资基金管理公司的业务范围及托管人的资格范围而且新增私募基金的相关规范，设立两项「集体投资公司」及「有限合伙基金」的相关制度。新法的实施有助澳门与国际监管标准接轨、提升投资者保障，并支持当地金融业长远及可持续发展。