智元拟香港设立国际研发中心 拓机械人特色展演为港旅业引流增收

首届香港具身智能产业峰会暨2026智元合作伙伴大会于港举行，智元合伙人、高级副总裁兼营销服务总裁姜青松（图左）受访时表示，集团将今年定义为具身智能部署态元年，今年三月底机械人累计下线达一万部，并定下2026年数万部量产目标。选择香港做出海首站，正是看中本港自由流通的资本体系、跨国专业人才储备与成熟商贸网络，既可设立国际研发中心对接本地高校研发资源，又能落地零售、观光等轻量级体验场景，并打算以此为跳板辐射整个东南亚市场。

内地零售方案将进驻香港

姜青松分析，内地及香港商业化逻辑存有明显差异，香港资本看重赛道成长空间与估值回报，偏好早期入局布局，不急于产品实体落地；内地则优先打磨技术与产业链，深耕实体场景测试。姜表示，智元对此采差异化运营，吸纳香港资本助力技术研发，搭配校企合作与轻场景试运营，平衡资本诉求与产业实体化发展。场景布局上，集团脱离单纯展演用途，划分情绪价值、工业生产、人才培育三大路向，内地验证成熟的零售方案将陆续进驻本港，同时打造机械人特色展演，为本港旅游业引流增收。

海外业务目标营收占三成

全球化版图方面，姜青松表示，智元奉行「一国一策」定制化模式，早已组建中东、日韩、欧美、亚太专属在地团队。他称，虽中东区域局势波动曾造成物流滞阻、商务洽谈延期等问题，但凭借本土合作体系调度运营已重回稳健。现时马来西亚已落成公司在全球的首座机械人体验馆，亚太多国亦落地矿业巡检、商铺接待等场景，集团定下海外业务营收占比三成的阶段性目标。

今年计划出货量上冲4万台

产能规划上，姜青松称，去年出货五千余台，今年计划冲至四万台。融资布局方面，他透露，集团母体融资暂告一段落，旗下子板块融资有序推进，当中擎天柱RaaS机械人即服务平台已完成四轮融资。

未回应来港上市传言

行业发展方面，姜青松判断，未来三至五年，运动与交互智能将率先普及，工业柔性操作技术随后突破，依序打通商业、工业、家庭服务场景，建构完整产业生态。至于市场传言来港上市一事，官方暂未回应。