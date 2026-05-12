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三星与工会谈判陷僵局 恐爆18天罢工行动 影响全球半导体供应

商业创科
更新时间：15:17 2026-05-12 HKT
发布时间：15:17 2026-05-12 HKT

南韩三星电子正面临罢工危机，投资者正关注该公司与工会能否在罢工前达成协议，以避免对全球半导体供应链造成冲击。工会更警告，一旦谈判破裂，将于5月21日起发动长达18天的罢工行动。该股今日在首尔股市交易中跌2.3%，收报279,000韩元。

要求绩效奖金达营业利润15%

综合媒体报道，三星管理层周二与工会代表在政府主导下展开第二天调解谈判。工会代表数万名员工提出的诉求包括发放相当于营业利润15%的绩效奖金、取消奖金上限，以及就薪酬结构提供正式保障。不过，双方此前一天已进行了逾11小时的磋商，但未能取得任何突破。

三星董事会主席早前呼吁员工通过对话解决争端，并指工业行动将损害公司竞争力，并对韩国整体经济造成负面影响。

值得留意的是，三星主要对手SK海力士因HBM优势带来业绩爆发，将年度营业利润10%作为奖金池且废除上限，预计人均奖金有望高达6亿韩元（约320万港元），引发三星员工强烈不满，并有近200名核心员工跳槽。
 

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