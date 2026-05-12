友邦峻宇推「极臻长寿指数」 衡量健康与财富就绪程度

友邦香港为高净值及超高净值客户而设的「友邦峻宇」宣布，推出「极臻长寿指数」，以衡量香港及内地高净值及超高净值人士在健康与财富两方面的长寿就绪程度。

整体得分仍属「发展中」

友邦指出，首份极臻长寿指数整体得分为62分（满分为100分），属于「发展中」水平，反映高净值及超高净值家庭对长寿所带来的挑战已有一定认知，惟相关规划尚未完全转化为可重复使用、制度化的安排，特别是在跨地域管理健康、财富及传承决策方面。

主要调查结果显示，约八成受访高净值人士已建立至少一项财富延续安排（如遗嘱、信托或继承计划），惟仅约两成设有健康决策的延续安排（如医疗指示或授权文件），凸显了富裕家庭注重财务规划，但忽略了关键的健康和医疗决策安排。

碎片化管理成执行障碍

多达79%超高净值受访者表示，顾问服务若能由一个专责团队统筹健康、投资、保险及财务的整体安排，可提供显著价值，这比例远高于高净值人士（63%）。这反映在跨地域情境下，碎片化管理已成为执行层面的关键障碍。

高度重视专家网络服务

此外，超高净值受访者高度重视专家网络服务，包括税务规划及跨境协调（75% ）、遗嘱及承继法律文件规划与执行支援（71%）、整合健康与长寿规划（64% ），以及信托架构与持续管理（61%），反映家庭正由零散、个别的咨询模式，转向更制度化、多专业协作的管治架构。

其中，在自评投资组合抗逆力偏高的受访者之中，分别有47%高净值人士及61%超高净值人士仍未进行任何压力测试，亦未设立定期检视机制，揭示其信心程度与实际执行安排之间存在明显落差。

虽然仅约三成受访者已完成下一代能力培养与发展，但有更高比例的受访者计划在未来12个月内，建立下一代发展架构，此现象在内地及第二代高净值及超高净值人士族群中尤为明显。

