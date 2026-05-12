瑞银称黄金长期上涨逻辑未变 年底目标价5600美元 白银可重见100元

瑞银贵金属策略师Joni Teves指，金价近日因地缘冲突承压，短期整固为投资者提供吸纳机会，黄金长期上涨逻辑未变，该行维持看多立场，并维持黄金年末目标价每盎司5,600美元，银价则回到100美元。她又指，过去几周金价回落令投资者得以重建仓位，金价亦有可能超过预估水平。

倘实际利率受压 料利好金价

针对美国联储局人事变动，Joni Teves指出，近期FOMC会议意见分歧扩大，政策不确定性上升，或加剧金价波动，若市场重燃对联储局独立性的质疑，将成为金价新一轮上行催化剂。她又指，即便美国联储局暂停降息，但通胀上升而美国联储局维持利率不变导致实际利率受到压缩，最终利好金价走势。

全球央行「不太可能」停购黄金

Joni Teves指，现时全球央行的黄金储备占外汇储备比例仍偏低，全球央行「不太可能」停止购买黄金，相信长期来看仍会继续买入黄金，作为多元化配置的一部分。

白银整体易涨难跌

白银方面，Joni Teves认为，市场供应缺口将持续，库存持续去化，基本面支撑价格，中国、印度及中东需求强劲，白银亦受到黄金上涨带动，整体而言易涨难跌。

