本港银行传加速处理2000亿不良贷款 增聘特殊资产团队出清坏帐

据彭博报道，本港专责清理坏帐的银行家已不再手软，正在加速出售抵押品或迫使借款人清盘。

特殊资产专家传约200人

报道指出，为数少于200人、专门处理特殊资产的银行家，正面临一项巨大且日益紧迫的任务，就是处理高达2000亿元的不良贷款。这数额的不良贷款已将香港去年的不良贷款比率推升至逾20年新高，达2.01%。

加速出售抵押品或提出清盘

报道引述相关人士称，这些处理特殊资产的专家愈来愈诉诸最后手段，包括出售抵押品或迫使借款人清盘，主要都与香港商业房地产亏损有关。随著香港整体经济复苏，银行正把握时机减少亏损、释放资金以进行新放贷，因此纷纷建立这类团队，有些也称为特殊信贷、回收催收团队等。

相关新闻：本港银行据报研设「坏帐银行」 金管局代否认：无需成立机构处理

至少6银行扩大坏帐团队

知情人士透露，香港至少有6家银行已扩大特殊资产团队规模。其中，东亚银行（023）和大华银行香港分行自2024年以来有关人手已近乎翻倍，中银香港（2388）和恒生银行则在原本逾10人的团队上再增聘少量人手。

大多涉及商业房地产

一名中资银行家称，其团队一次要处理多达20宗问题贷款个案，为数年前工作量的2倍多，因此经常工作至深夜，而且周末返公司加班的次数愈来愈密。该行最终决定向客户采取强硬行动的个案，很多都涉及商业房地产。尽管本港住宅市场正走出数十年来的低谷，惟商业房地产市场仍存高空置率及供应过剩的问题，一些贱卖交易也令情况恶化。

大华银行：建设性与面对挑战客户合作

大华银行发言人表示，该行会以建设性态度与面对挑战的客户合作，同时会保障持分者的利益。中银香港和恒生拒绝置评，东亚则未有回应。

报道又指，这正加深市场共识，即银行需加快脚步，尽早彻底处理更多坏帐，并为新放贷预备充足弹药，尤其是在大型基建项目即将上马之际。