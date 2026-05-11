Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

本港银行传加速处理2000亿不良贷款 增聘特殊资产团队出清坏帐

商业创科
更新时间：22:05 2026-05-11 HKT
发布时间：22:05 2026-05-11 HKT

据彭博报道，本港专责清理坏帐的银行家已不再手软，正在加速出售抵押品或迫使借款人清盘。

特殊资产专家传约200人

报道指出，为数少于200人、专门处理特殊资产的银行家，正面临一项巨大且日益紧迫的任务，就是处理高达2000亿元的不良贷款。这数额的不良贷款已将香港去年的不良贷款比率推升至逾20年新高，达2.01%。

加速出售抵押品或提出清盘

报道引述相关人士称，这些处理特殊资产的专家愈来愈诉诸最后手段，包括出售抵押品或迫使借款人清盘，主要都与香港商业房地产亏损有关。随著香港整体经济复苏，银行正把握时机减少亏损、释放资金以进行新放贷，因此纷纷建立这类团队，有些也称为特殊信贷、回收催收团队等。

相关新闻：本港银行据报研设「坏帐银行」 金管局代否认：无需成立机构处理

至少6银行扩大坏帐团队

知情人士透露，香港至少有6家银行已扩大特殊资产团队规模。其中，东亚银行（023）和大华银行香港分行自2024年以来有关人手已近乎翻倍，中银香港（2388）和恒生银行则在原本逾10人的团队上再增聘少量人手。

大多涉及商业房地产

一名中资银行家称，其团队一次要处理多达20宗问题贷款个案，为数年前工作量的2倍多，因此经常工作至深夜，而且周末返公司加班的次数愈来愈密。该行最终决定向客户采取强硬行动的个案，很多都涉及商业房地产。尽管本港住宅市场正走出数十年来的低谷，惟商业房地产市场仍存高空置率及供应过剩的问题，一些贱卖交易也令情况恶化。

大华银行：建设性与面对挑战客户合作

大华银行发言人表示，该行会以建设性态度与面对挑战的客户合作，同时会保障持分者的利益。中银香港和恒生拒绝置评，东亚则未有回应。

报道又指，这正加深市场共识，即银行需加快脚步，尽早彻底处理更多坏帐，并为新放贷预备充足弹药，尤其是在大型基建项目即将上马之际。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
凯施饼店创办人萧伟坚堕楼亡 涉案工厦昔日设面包工场丢空逾年 银主公开出售
突发
8小时前
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
好去处
8小时前
湾仔豪宅双尸案│英籍银行家五日虐杀两妓女 拍片纪录凶残过程
突发
22小时前
香港女飞鱼何诗蓓公开恋情 与荷兰泳坛男神高调放闪 阿诺卡明加曾因「透明」泳裤爆红
香港女飞鱼何诗蓓公开恋情 与荷兰泳坛男神高调放闪 阿诺卡明加曾因「透明」泳裤爆红
影视圈
3小时前
马浚伟辞任新城电台CEO 上月率领管理层北上倾合作忽然闪电劈炮 郭艳明被委任要职
01:19
马浚伟辞任新城电台CEO 上月率领管理层北上倾合作忽然闪电劈炮 郭艳明被委任要职
影视圈
4小时前
连锁酒楼晚市优惠$38起 必食烧鹅皇/花尾斑/冬瓜盅 全线多间分店供应
连锁酒楼晚市优惠$38起 必食烧鹅皇/花尾斑/冬瓜盅 全线多间分店供应
饮食
9小时前
江图设灵丨胞弟悲痛揭死因 拒接手江图物业：捐畀慈善机构 古天乐鲍起静送花牌致哀
江图设灵丨胞弟悲痛揭死因 拒接手江图物业：捐畀慈善机构 古天乐鲍起静送花牌致哀
影视圈
4小时前
郑世豪不清楚李泳豪家事 指对方系超级好仔 邱芷微曾与李泳汉拍广告：工作上觉得佢唔太差
郑世豪不清楚李泳豪家事 指对方系超级好仔 邱芷微曾与李泳汉拍广告：工作上觉得佢唔太差
影视圈
10小时前
观塘「祥荣茶冰厅」结业！开业60年随花园大厦重建告别 TVB剧集御用冰室取景地
观塘「祥荣茶冰厅」结业！开业60年随花园大厦重建告别 TVB剧集御用冰室取景地
饮食
11小时前
天文台︱周二多区气温升穿30°C 惟周三起降温 连落七日雨兼有雷暴 周六低见23°C
00:57
天文台︱周二多区气温升穿30°C 惟周三起降温 连落七日雨兼有雷暴 周六低见23°C
社会
10小时前