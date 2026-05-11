信诺环球赞助HYROX香港赛近2万人参与 创亚洲区新高

信诺环球表示，其赞助的室内健身赛事HYROX已于5月8日至10日一连三天在亚洲国际博览馆举行，是次赛事规模创历届之最，吸引来自60个国家及地区共约1.95万名参赛者，参与人数不单较上届翻倍，更创下亚洲区参赛纪录，其中约三成参赛者特意从海外来港。

鼓励不同能力人士与商界队伍参与

信诺环球指，一连三日的赛程吸引多位人气参赛者同场竞技，包括来自韩国的洪范锡及金东炫，二人于「男子双人精英组（Doubles Men Pro）」中造出佳绩；日本体育明星、有「超人」及「筋肉男」之称的职业棒球手糸井嘉男、日本水球手荒井陆、前日本美式足球运动员栗原嵩、另一职业棒球手正随优弥亦参与其中，与一众健身爱好者交流。

该公司指，文化体育及旅游局体育专员蔡健斌亦亲自为「男子个人精英组（Singles Men Pro）」鸣炮开赛，展现对赛事及HYROX社群的鼎力支持。

信诺环球又指，赛事模式兼顾挑战性与大众化，除了健身爱好者外，亦设有「身心障碍组」及「企业接力赛」，鼓励不同能力人士与商界队伍参与，推动社会连结与共融；今年赛事首度引入HYROX House，将运动竞技延伸为充满香港特色的「嘉年华」。

