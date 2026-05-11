德勤称AI渗透掀「变革疲劳」 惟仅7%企业认同取得实质突破 

德勤中国今日（11日）发布《2026年全球人力资本趋势报告》指出，在AI加速渗透的背景下，高达85%的企业领导者认同「组织适应能力」至关重要，但仅得7%取得重大进展。报告显示，过去一年中，三分之一的员工经历多达15次重大变革，变革频率之高已引发普遍的「变革疲劳」。传统的「项目式」变革管理方式已显滞后，受访领导者中，只有27%认为其组织能有效应对持续变化。

企业步入高度压缩增长周期

德勤亚太组织与人才转型咨询主管合伙人、德勤中国人力资本咨询事业群主管合伙人颜蓉表示，企业正步入被高度压缩的增长周期，AI的加速渗透正急剧缩短从增长到停滞、再到转型重启的窗口期。

七成企业列「灵活应变」优先

颜蓉指出，未来三年已有七成企业领导者将「快速回应与灵活应变」列为战略优先。她强调，真正的竞争分水岭不再源于技术本身的差距，而在于能否构建以人为核心的组织韧性与适应力。

报告建议，企业应从推动传统的「变革管理」升级至「积极应变」，将持续学习及实时回馈机制融入日常营运。透过AI等新兴技术赋能，实现数据驱动的洞察与动态调优，构建具备自我进化能力的敏捷组织。

仅5%组织自认AI治理处于领先

另一方面，AI正快速进入招聘、绩效评估与战略决策等核心场景。虽然64%受访领导者认为AI对决策影响重大，但仅有5%的组织自认在AI治理方面处于领先地位。报告强调，88%的企业领导者认同加快人员、技能与资源的灵活调配至关重要，惟仅得7%坦言已取得实质突破。

颜蓉直言，真正的转型并非将人与机器简单拼接，核心在于重新设计工作模式，包括清晰界定决策权限、建立信任机制及确保流程透明。