OpenAI逾600员工据报沽股套现515亿 75人用尽逾2.3亿额度

据《华尔街日报》引述消息指，OpenAI在近期一轮融资中允许员工出售股份套现，逾600名现任及前任员工于去年10月合共套现66亿美元（约515亿港元），其中约75人更用尽高达3,000万美元（约2.34亿港元）的额度。

回顾过往科网泡沫时期，从未有公司上市前就为如此大批员工带来庞大财富，主因员工以往多需等待公司IPO后、再经历漫长禁售期才能变现，不少「纸上富贵」最终化为泡影。根据资料显示，OpenAI则要求员工持股满两年方可出售，意味此次是ChatGPT发布后才加入的员工首次套现机会。

事实上，OpenAI近年曾进行数次要约收购，但此前将每位员工的出售额度限制在1,000万美元，令部分员工不满，而去年秋天则将每位员工的出售额度上限大幅提高至原来的3倍。

Meta掷3亿美元薪酬方案抢人才

另一方面，AI领域的人才争夺战正推高薪酬水平。相对于Google和Meta早期员工在公司上市后才赚取数百万美元，现时非创办人级别的AI技术骨干已累积庞大财富。Meta去年就曾开出高达3亿美元的薪酬方案，以争夺顶尖研究人员。此外，OpenAI部分技术职位年薪逾50万美元，并附带丰厚的股份薪酬；去年8月更向部分员工发放高达数百万美元的一次性奖金。

OpenAI总裁持股料值300亿美元

作为全球估值最高的科技初创公司，OpenAI成立7年来，早期员工持有的股份价值已飙升逾100倍，跑赢同期仅升约两倍的纳指。OpenAI总裁Greg Brockman上周一出庭作证时更透露，其持有股权价值约达300亿美元。