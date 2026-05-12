F1大赛变全球初创投资中心 车队赞助商多AI巨头 超贵门票成「筛选机制」

随着一级方程式赛车（F1）全球热度飙升，这项极速运动已不单是赛车的竞技场，更演变成全球创投（VC）与初创企业洽谈交易的新中心。在刚过去的F1迈阿密大奖赛期间，大批创办人与投资者聚集于围场，更有创投机构借此促成3宗交易。

可透过车队引荐企业高层

据外媒《TechCrunch》报道，F1近年深受初创及创投圈欢迎。以往这些车队赞助商多为石油、烟草或银行，如今纷纷换上AI及云端运算企业的标志。当中包括甲骨文（Oracle）为红牛车队冠名赞助商、微软与平治合作、Palantir及IBM伙拍法拉利，以及Anthropic与Williams车队合作等。有初创创办人直言，对于每个有门路进入并试图达成交易的人来说，F1围场是一个热门地点。

风投公司Lightspeed Ventures营销总监Josh Machiz接受访问时表示，已就美国奥斯汀、拉斯维加斯及迈阿密3场赛事，制定一项正式计划，其中在迈阿密站将带领10间投资组合公司的高层入场，透过Aston Martin等车队引荐，让初创公司直接接触各大企业的资讯科技总监（CIO）、资讯保安总监（CISO），甚至是行政总裁（CEO）。

F1价值更胜传统闭门会议

Machiz指出，过去常为创办人举办前往偏远地区的闭门会议，但创办人普遍诉求是「协助会见更多买家」。他认为，F1拥有全球最密集的企业买家，让初创参会的效益远胜传统闭门会议。

他透露，经Aston Martin车队引荐及偶然机会下，一间AI基础设施初创于周末期间签下两张合约，另一区块链初创亦达成一宗口头协议。他强调，在AI领域中「分发即速度（distribution is speed）」，能最快让创办人接触买家并达成交易的基金，才会是赢家。

科企认同F1「追求卓越」精神

对于投资者及初创公司而言，高昂的F1门票成为自然的筛选机制。投资者Immpana Srri坦言，门票定价都是一种筛选机制，能进场人士大多拥有资本、交易渠道或过往的成功记录，足以让他们在一个周末就花掉六位数。她透露，在场内听到涉及国防及消费品等不同领域的推介。

气候科技初创公司Exowatt创办人Hannan Happi亦指出，近三、四年科技界大举进军F1，其中一个原因是科技业认同F1「追求卓越工程、快速迭代、为求胜利不惜投入重金」的精神。他透露，由F1前世界冠军转型为投资者的Nico Rosberg，亦在迈阿密站期间造访该初创公司总部，了解团队技术发展。