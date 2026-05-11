比亚迪内地销量指引超预期 油价急升刺激电动车需求 海外目标大增50%

据彭博引述摩通一份报告指出，比亚迪（1211）管理层预期今年全球销量最高达550万辆，按年增长最多20%，当中内地销量指引达350万至400万辆，表现胜市场预期，海外销量目标亦大增五成至150万辆。

料今年总交付500万至550万辆

摩通分析师Nick Lai表示，在比亚迪举行的简报会上，管理层预期今年内地销量将达到350万至400万辆，相当于按年增长最多13%。有关指引超出分析师普遍预期，此前市场预计其内地销量仅会持平，甚至轻微下跌。另外，比亚迪重申150万辆的海外销量目标，按年大增50%。综合国内外市场，比亚迪今年全球总交付量目标将达到500万至550万辆。

插电式混动车成出海主力

摩通指出，比亚迪日益增强的信心，主要源自配备超快速充电解决方案的新车型录得稳健订单，当中包括在上月北京车展上亮相的全新六座SUV「唐」。

比亚迪为支撑庞大的全球销量规模，正调整其海外产品组合。今年首四个月，插电式混能车（PHEV）已占其国际销量逾半，公司亦正计划推出欧洲专属车型。

2026年海外收入占比料达六成

报道指出，由于伊朗战争引发汽油价格飙升，刺激海外消费者对电动车的兴趣，带动比亚迪4月份海外销量按年急升71%；惟内地需求疲软，拖累整体交付量连续第八个月按年下跌。摩通报告则预期，到2026年，海外销售将贡献比亚迪约60%的汽车收入。