韩股曾升半成创新高 摩通单月两度上调目标价 最乐观睇10000点

受惠于记忆体晶片短缺担忧持续上升，资金涌入相关龙头股，韩国综合股价指数（Kospi）盘中一度大涨5.04%，创下历史新高，年内累计升幅高达约86%，目前报7,836点，升4.5%。同时，摩根大通在不足一个月内，第二度上调韩股目标价，主要原因包括半导体周期改善、企业管制改革及产业部门成长。

在港上市海力士ETF半日升25%

至于在港上市的南方两倍三星电子（7747）及南方两倍海力士（7709）半日亦分别升逾7%及25%。

记忆体晶片股占大市权重50%

摩根大通将Kospi的基准目标上调至9000点，乐观情境目标则调升至10000点，意味著较上周五收盘价有33%的上涨空间。相较之下，该行在4月底设定的基准与乐观目标分别为7000点与8500点。

资料显示，记忆体晶片股占韩国基准股指权重达50%，并贡献年内大市约70%的升幅。摩根大通策略师团队预期，受惠于平均售价及出货量齐升的带动下，未来两年记忆体晶片市场将迎来持续上升周期。

不应过早预期周期已见顶

摩通策略师Mixo Das指出，虽然短期技术面或显得过热，但「市场关键基本面目前依然稳健，包括记忆体周期状况、企业管治改革及主题式增长」。他直言，在这些独特的市场条件下，继续布局以捕捉进一步升幅仍属合适，不应过早预期周期经已见顶。

韩国本地散户成为此波升市的重要支撑来源。本月累计买入近6万亿韩圜（约312亿港元）的Kospi股份。相较之下，外资则倾向趁高套现，净沽出逾7万亿韩圜（约371亿港元）。

相关文章：高盛上调韩股目标至9000点 列亚洲最高信念投资观点