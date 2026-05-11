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Google母企挑战全球最大市值公司 直逼Nvidia 获看好业务多元 拥极宽护城河

商业创科
更新时间：10:49 2026-05-11 HKT
发布时间：10:49 2026-05-11 HKT

据彭博报道，Google母公司Alphabet在过去一年，由被视为AI竞争中的边缘企业，一跃成为在几乎所有技术层面皆占据主导地位的巨头，其市值更直逼晶片龙头英伟达（Nvidia），有望成为全球市值最大公司。截至上周五，Alphabet市值已达到4.81万亿美元，与英伟达的5.23万亿美元差距显著收窄。

近期股价表现跑赢Nvidia

数据显示，自去年10月底以来，Alphabet股价累计飙升43%，仅在今年4月就录得34%的升幅，创下自2004年以来最佳单月表现；相比之下，英伟达同期仅上升6.3%，表现逊于标普500指数及纳斯达克100指数。

报道指出，Alphabet最终夺得全球市值冠军宝座合乎逻辑，主因其触角遍及科技业及AI交易的所有关键领域。虽然英伟达目前在AI晶片领域领先，但Alphabet不仅拥有抗衡的硬件产品，还坐拥Google搜寻、Google云端、YouTube及自动驾驶Waymo等多项庞大业务。此外，公司旗下Gemini AI模型被视为行业顶尖，并且是另一领先模型Claude开发商Anthropic大股东。

CooksonPeirce资产管理公司首席投资官Luke O’Neill分析表示，英伟达是一家伟大的公司，但若AI支出放缓，其业务可能面临较强的周期性波动。相反，Alphabet的业务多元化，若其中一项业务不佳，其他业务可以填补缺口。他强调，Alphabet拥有极宽的竞争护城河，被视为互联网时代的代表企业，成为市值最大公司合情合理。

自研TPU晶片成未来关键 

从本财季业绩可见，Alphabet正成为大科技股中的大赢家，其搜寻与云端业务增长均优于预期，而自主研发的张量处理器（TPU）晶片更成为吸引客户的关键。行政总裁Sundar Pichai早前表示，Google云端客户很快就能在其数据中心运行TPU。

Citizens分析师Andrew Boone指出，预计到2026年，Alphabet来自TPU相关基础设施的收入将达到30亿美元，而到2027年更有望激增至250亿美元。

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