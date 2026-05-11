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罢免核数师须股东批准 港交所新规防揾「听话核数师」 富事高：监管一大进步

商业创科
更新时间：09:24 2026-05-11 HKT
发布时间：09:24 2026-05-11 HKT

港交所（388）上月最新要求上市公司的核数师罢免须取得股东大会批准，富事高咨询（FTI Consulting）法证及诉讼咨询部资深董事总经理林金源认为，监管机构已迈进很大的一步，并赞成港交所的新规，此可提升更换核数师的透明度，从而一些「有质素、认真做事」且需要更高收费的核数师行更容易被留任，而核数师是很重要的把关者。

他表示，在新规下，更换核数师不再是由董事会决定，而是股东；以及需要披露更换核数师的理据，不可如以往般以未能达成审计费用共识，草草了事，现要交代为何未能达成共识和相关通函应列明预估审计费用详情，此可杜绝漏洞，即上市公司董事会可以轻易逼走核数师，「揾一个听话的核数师」。他引述数据，于2024年，约80家公司在公布业绩前4个月更换核数师，行业称之为「意见购物（Opinion Shopping）」行为。

他透露，从业界人士中，了解到现时港交所对于更换核数师「问得紧了」，会认真询问背后的原因，为近一、二年的普遍现象。不过，核数师的处境尴尬，「始终有一个商业性的身份，他们没有一个制度或能力可以overpower（压倒）一间公司」。他认为，核数师是很重要的把关者，因为根据其亲身调查的个案中，绝大部分的案件是由核数师发现问题。

他分享，其调查的案件中，有些耗时1至2个月，亦有些耗时数个月，但如果公司有明显的需要评估或调查的范围或时间线，相信18个月内可完成调查。

逾半停牌公司资金去向不明

问及现时其调查个案类型，他回应主要与上市公司资金链断裂或资金不见，以及内部企业管治有关，即是大小股东争斗，质疑对方操守，如交易是否经审批或私相授受；至于传统的夸大收入已不复存在。他指出，去年未赶及4月1日前公布业绩而停牌的公司中，接近逾一半的公司最终因为所谓的资金去向不明而被叫停。

他说，很多涉及资金去向不明、怀疑失实或舞弊的个案经调查后，最终大部分未必是有人刻意「偷公司钱或舞弊资金，偶尔会有」。他认为是公司的企业监管有落差，关键是当私人企业变为公众公司后，这些企业是否熟悉上市条例的运作，形容「有时真系无心，做咗坏事」。

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