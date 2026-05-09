获利百元换来25万罚单 内地两人编造晶片大单假消息 被裁定扰乱市场

北京证监局今日（9日）公布一项行政处罚决定，两名人士因在微信公众号编造及传播涉及上市公司晶片订单的虚假消息，扰乱证券市场，最终不但被没收仅百余元（人民币，下同）的违法所得，更分别遭重罚20万元及25万元。

编造虚假消息 仅获利119元

据北京证监局调查显示，当事人冯朋朋于去年8月29日晚上，透过微信公众号发布一篇文章，内容包含相关方大量追加某上市公司晶片订单等虚假资讯，文章随后在网络平台广泛传播及扩散。

据悉，冯朋朋仅从该造谣行为中赚119.83元。两日后（去年8月31日），相关方要求删除该文章，冯朋朋随即删除，而相关方亦在隔日正式发布澄清声明。

「二次创作」夸大内容 罚款更重

至于另一名当事人班可可，则从网上获取上述文章后进行「二次创作」，改写成一篇同样包含大量追加晶片订单等虚假资讯的文章。班可可于去年8月30日透过微信公众号发布该文章，并透过夸大性描述，令内容更具误导性，进一步在网络上传播、扩散，而班可可从中获利173.70元。

北京证监局裁定，两人编造及传播虚假信息的行为严重扰乱证券市场，决定没收两人的全数违法所得，并分别向冯朋朋及班可可处以20万元及25万元的罚款。