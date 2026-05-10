SK海力士员工成相亲「笋盘」 比医生律师更抢手 公司分红慷慨 明年人均奖金料320万

受惠于AI热潮，南韩记忆体晶片大厂SK海力士（SK Hynix）业绩屡创新高，并向员工派发巨额奖金。综合媒体报道，SK海力士员工凭借丰厚收入，近日一跃成为南韩相亲市场的「天花板」，受欢迎程度甚至超越医生、律师等传统专业人士。

随着半导体进入超级周期，大企业工程师的吸引力水涨船高。婚介公司Gayeon高级团队负责人姜恩善表示，近日SK海力士的员工在会员眼中已与专业人士平起平坐，而且韩国部份医生、律师的收入已不如以往，更令市场偏好实际收入极高的晶片工程师。她指出，自半导体超级周期以来，三星电子和SK海力士等大型企业的受欢迎程度有所提升。

员工外套成「最佳相亲穿搭」

这股热潮更蔓延至社交媒体与二手市场。在南韩二手交易平台上，有卖家以4万韩元（约214港元）放售SK海力士的员工外套，并标榜为「最佳相亲穿搭」，吸引逾2000次点击，引发网络热议。更有南韩网民笑言，现时SK海力士员工相亲时会先低调自称在三星上班，遇上真心相待的对象时，才会坦白自己真正在SK海力士任职。

网络涌现「海力士大神」迷因

同时，网络上羡慕SK海力士员工的各种「迷因（Meme）」亦迅速传播。此前，韩国一个综艺节目中，一段以SK海力士员工为题材的搞笑讽刺桥段也引发热议。剧中，一名衣著破旧的男子在高档店铺遭到店员阻拦，但当他露出穿在外套内，印有「SK海力士」标志的背心时，店员立刻改口尊称他为「海力士大神」，态度瞬间发生180度大转变，变得极其恭敬。

年度营业利润10%奖励员工

员工身价暴涨的背后，源于公司慷慨的利润分红机制。综合媒体报道，SK海力士去年修改绩效奖金制度，将年度营业利润的10%直接纳入奖金池，并取消过去与基本薪金挂钩的上限。

数据显示，该公司2025财年营业利润高达47.21万亿韩元（约2,516亿港元），意味逾3万名员工平均每人可获发约1.4亿韩元（约74.6万港元）奖金。市场预期，在强劲的业绩支撑下，明年人均奖金有望高达6亿韩元（约320万港元），相当于首尔平均月薪的140倍。巨大的经济诱因甚至令公司内部兴起「办公室恋情」热潮，不少单身员工直言，双职工家庭结合后的奖金规模极为可观，视之为「战略性选择」。

高阶产品产能预订至2028年

SK海力士今年第一季收入达52.58万亿韩元，按年大幅增长逾1.9倍；营业利润达37.61万亿韩元，营业利润率飙升至72%。随着AI技术进化，记忆体需求正扩展至DRAM及NAND快闪记忆体所有领域，高阶产品产能更已预订至2028年。

业绩强劲之余，股价亦水涨船高，SK海力士周五收报168.6万韩元，再创盘中及收市新高。总市值今年内首次突破1,000万亿韩元，年内累升逾1.3倍。大行普遍看好其在AI记忆体周期中的增长潜力，其中高盛给予「买入」评级，目标价看180万韩元；尤金投资证券更首予230万韩元目标价，料2027年记忆体晶片供应短缺将进一步加剧，支撑企业盈利持续向上。