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3间中东银行据报在港拓展业务  第一阿布扎比银行倍增香港办公空间

商业创科
更新时间：10:55 2026-05-09 HKT
发布时间：10:55 2026-05-09 HKT

中东战火反复，据路透报道，三间中东银行将在港设立或扩大业务，其中按资产计算为阿联酋第一大贷款机构的第一阿布扎比银行（First Abu Dhabi Bank），计划将其在香港的办公空间扩大约一倍。报道引述消息指，中东银行在港扩张的举动与它们致力于国际化，以及加强与中国联系有关，因这两个地区之间的跨境贸易和投资保持强劲。

进驻长江集团中心二期

报道指出，阿联酋最大银行及另外两家中东银行将进驻长实（1113）旗下中环写字楼长江集团中心二期（CKC2）。阿联酋第五大银行Mashreq Bank表示，将于第3季把员工调迁至位于中心商业区的新办公室，新办室面积是现时办公室的两倍，并指将香港视为与中国相关融资活动的重要离岸枢纽。据金管局资料，Mashreq Bank目前主要业务点位于北角泓富产业千禧广场27楼。

此外，阿曼的Sohar International Bank近月获香港金管局批准设立代表办事处。消息透露，这间银行预计于下半年在香港开展业务。
 

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