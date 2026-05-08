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HKTVmall再推85折「斗减价」 涵盖自取及送货 王维基：预咗个个星期都打

商业创科
更新时间：20:34 2026-05-08 HKT
发布时间：20:34 2026-05-08 HKT

香港科技探索（1137）旗下网购平台HKTVmall宣布，将于5月9日（星期六）推出新一轮「斗减价」优惠，首度同步提供送货上门、自取及门市购物三重85折，涵盖超市、个人护理、宠物食品、婴儿产品等超过80万款货品。创办人王维基直言：「打减价战，我就预咗个个星期都打。」并引用电影对白：「行得上台，你就唔好怯！怯，你就会输咗成世。」

门市满158元即享85折

是次优惠分三项，送货上门方面，订购超市及个人护理产品满999元，输入优惠码【85ENJOY8】即享85折；自取方面，订单满299元，输入【85PICKUP】并于全港逾530个自取点（包括O2O门市、Circle K及邮政局）取货，同样85折；门市购物满158元，毋须输入码直接85折。

HKTVmall表示，优惠产品包括超过19万款「8小时送达」货品，周六下午1时前下单，最快即晚送到。公司早前两轮85折优惠反应热烈，今次将折扣范围扩至所有渠道，提供优于传统超市普遍仅88折的优惠。

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