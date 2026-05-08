太古广场首季零售销售升14% 太地：前景乐观 写字楼负租金调整料下半年收窄

太古地产（1972）公布首季营运数据，写字楼方面，太古广场办公楼出租率维持96%，惟租金下降14%；太古坊（整体）出租率89%，租金跌14%；港岛东中心及太古坊一座出租率91%，租金跌13%。该集团表示，第一季的续租租金调整率整体维持负数，然而相关数字尚未反映近期租赁动力回升的势头，随着市场租金水平渐趋稳定，太古广场的负租金调整预期将于下半年收窄。该集团指，市场气氛持续改善，新股市场表现活跃，金融服务业需求亦见回暖，租户藉著利好的市场环境，升级其办公空间。

对零售市场前景保持乐观

零售物业方面，太地指，太古广场及东荟城名店仓增长强劲，零售销售额分别上升13.9%及21.8%，太古城中心则升3.4%。该集团指出，对香港零售市场今年余下时间前景保持乐观，亦会持续留意地缘政治不确定及消费模式改变所带来的影响，并将继续优化商户组合，策划具吸引力的市场推广活动，以带动人流增长及巩固商场整体吸引力。

内地写字楼出租率均在90％以上

内地方面，太地表示，写字楼出租率均在90％以上，零售项目首季零售销售额均录得按年增长，其中上海兴业太古汇零售销售额增长按年录得81.5%，北京三里屯太古里、广州太古汇、成都太古里及前滩太古里销售额均按年录得双位数增长。