Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

百度DuMate膺全球智能体评测榜首 超越OpenAI及Anthropic

商业创科
更新时间：18:23 2026-05-08 HKT
发布时间：18:23 2026-05-08 HKT

百度（9888）旗下智能体产品DuMate今日在国际评测基准PinchBench中夺得榜首，并在前五位中占据三席，成绩超越Anthropic与OpenAI。在另一项DeepResearch深度研究榜单中，DuMate同样位列第一。

评测三维度领先对手

PinchBench为OpenClaw赛道公认最能反映智能体真实工作能力的评测基准，涵盖23个真实工作场景共147个任务，从成功率、速度及成本三个维度综合排名。结果显示，DuMate以93.3%及93.2%的总成绩包揽前两名，而Anthropic及OpenAI同类模型在同一场景下的成绩分别为89.0%及91.6%。百度方面表示，同一模型在DuMate框架下展现出更强执行力。

百度：端云协同架构成功降本增效

百度表示，DuMate的技术优势在于其端云协同架构，其中涉及私隐的操作在本地完成，复杂推理则上云处理，无需用户手动切换。该架构有效平衡了数据安全与运算效率，同时按需调用上下文，降低冗余运算成本。百度称，此设计使不同底层模型均能稳定发挥接近其性能上限的水平，实现成本与速度的优化。

在DeepResearch Bench榜单中，DuMate以58.03综合分位列第一。其自研双引擎分别负责跨平台检索及多轮推理分析，将碎片信息转化为结构化研究成果。

自2026年3月上线以来，DuMate保持一日一版更新节奏，已通过中国信通院两项安全测评并获最高等级。
 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
李家鼎公开录音揭大仔真面目 李泳汉粗口逼供谋2百万定期：你有冇搞X错？你吹呀？屋契喺我手
01:44
李家鼎公开录音揭大仔真面目 李泳汉粗口逼供谋2百万定期：你有冇搞X错？你吹呀？屋契喺我手
影视圈
8小时前
李家鼎惊爆离巢TVB不获续约？李泳豪爆属鼎爷应对大仔策略：佢唔想李泳汉再攞钱
李家鼎惊爆离巢TVB不获续约？李泳豪爆属鼎爷应对大仔策略：佢唔想李泳汉再攞钱
影视圈
4小时前
李泳豪透露李家鼎最新工作情况 强调父母财产交专人跟足法律程序：若涉违法绝不姑息
李泳豪透露李家鼎最新工作情况 强调父母财产交专人跟足法律程序：若涉违法绝不姑息
影视圈
4小时前
孝顺仔为妈妈造安乐窝 改善全屋潮湿问题 巧用一招增室内收纳
孝顺仔为妈妈造安乐窝 改善全屋潮湿问题 巧用一招增室内收纳
家居装修
13小时前
香港仔惊现「炸毛」奇景 路人行过头发竖起 网民忧畀雷劈 街坊淡定：离开水池边就冇事｜Juicy叮
香港仔惊现「炸毛」奇景 路人行过头发竖起 网民忧畀雷劈 街坊淡定：离开水池边就冇事｜Juicy叮
时事热话
6小时前
澳洲籍律师MONKIVITCH Samuel Anthony涉多间餐厅「食霸王餐」提堂。资料图片
涉于酒店食霸王餐涉款逾2千元 澳洲籍律师还押至6.5再讯
社会
7小时前
公屋首派险中伏！全靠房署主任一句点醒 港女三派终获市区高层靓盘 网民：好过中两亿｜Juicy叮
公屋首派险中伏 全靠房署主任一句点醒 港女三派终获市区高层靓盘 网民：好过中两亿｜Juicy叮
时事热话
2026-05-07 16:13 HKT
高级屋苑禁住户露台晒被惹议 管理公司称影响外观拉低档次 业主反批「管得太宽」
高级屋苑禁住户露台晒被惹议 管理公司称影响外观拉低档次 业主反批「管得太宽」
海外置业
5小时前
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
2026-05-06 18:12 HKT
结业潮｜30多年楼梯舖荣华鞋业下月结业 专售《花样年华》张曼玉同款绣花拖鞋 网民叹可惜：做手信一流
结业潮｜30多年楼梯舖荣华鞋业下月结业 专售《花样年华》张曼玉同款绣花拖鞋 网民叹可惜：做手信一流
社会
6小时前