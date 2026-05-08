中电指中东局势影响对香港燃料供应 暂未构成重大影响

中电控股（002）举行股东周年大会，中电主席米高嘉道理表示，霍尔木兹海峡的紧张局势，对中电在香港的燃料供应造成影响，该集团对此积极应对，目前相关情况对营运及财务状况未有构成重大影响。

今年股东会有逾1000名股东亲身或透过网上平台参与。米高嘉道理在发言时指出，2026年仍延续去年的严峻形势，伊朗冲突为集团带来更多挑战，但提及纵使局势仍然不稳，充满不确定性，该集团将竭尽所能将影响减至最低。

超过1000名股东亲身出席或透过网上平台参与年会。（中电图片）

数据中心及交通电气化推动香港用电增长

对于业务营运，米高嘉道理指，香港作为核心市场，电力投资回报有所增长，去年有两个值得关注的增长领域，分别是数据中心及交通运输电气化，预期有关趋势会于2026年延续。他续称，内地市场未来将继续以严谨有序的投资策略，扩展可再生能源组合。

燃煤消耗量减10% 今年检讨《气候愿景》

在减碳工作上，他称，随著燃煤消耗量减少逾10%，以及零碳能源组合进一步扩大，中电的温室气体排放强度已进一步降低，并预告将于今年对该集团的《气候愿景2050》展开新一轮检讨。

中电举行股东会，中电指，数据中心及交通运输电气化推动香港用电量增展，料延续至今年。（中电图片）

将AI及数据分析融入日常营运

人工智能（AI）发展方面，米高嘉道理称，中电已正式推出全新的数码策略，其中一个重点是将AI及数据分析融入日常营运之中，协助同事作出更明智的决策，提升效率，最终为客户提供更优质的服务。他强调，中电在运用AI时，会秉持负责任的态度及严谨的管治，确保相关政策符合道德操守、具备问责性及方向清晰。

把握香港五年计划机遇 米高嘉道理：家族承诺不变

米高嘉道理指出，中电的发展源于家族对香港的坚定承诺，「这份信念至今不变」，并体现在其为配合香港发展而作出的持续投资上，包括洁净能源专线系统的增容工程，提升从内地接收及处理更多零碳电力的计划，以及为北部都会区提供电力基建的筹备工作。他指出，随著政府著手制定本港首个五年规划，中电将致力把握相关新机遇，尤其是在基建发展方面，为这项重要策略作出贡献，直言「对中电的前景充满信心，深信集团能够继续为香港的发展注入动力。」

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