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富卫香港去年新业务首年保费升59% 分红产品销售跻全港三甲

商业创科
更新时间：14:20 2026-05-08 HKT
发布时间：14:20 2026-05-08 HKT

根据保险业监管局2025年1至12月香港长期保险业务的临时统计数字，富卫香港2025年全年表现强劲。期中，新业务首年保费按年升59%，新业务年度化保费亦按年增长41%，两项核心指标均优于行业平均的51%及38%升幅。

分红保险产品表现突出

另外，新业务趸缴保费按年急升68%，位列全港第三；而分红保险产品的新业务首年保费亦高踞全港第三。柳志坚指出，分红保险产品表现突出，显示公司成功在健康保障及财富管理两大范畴维持均衡发展。

分销渠道录双位数增长

业务渠道方面，富卫主要分销渠道均录得优于行业平均的双位数增长。当中，经纪渠道新业务首年保费按年飙升89%，跑赢行业平均的79%升幅；专属代理人渠道及银行保险渠道的新业务首年保费，亦分别按年升52%及35%，双双优于行业平均表现。

此外，富卫持续壮大专业团队规模，期内专属代理人数目按年增加11%，为行业平均水平2%的逾五倍，进一步巩固其分销实力。柳志坚补充，专属代理人团队人数增长，反映公司积极拓展团队规模，对发展前景充满信心。

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