特朗普称美国卖油大赚 拒限原油出口 专家忧供应缓冲不足波及本地市场

据彭博报道，美国总统特朗普表示，不需要限制美国原油或航空燃油的出口，强调美国拥有庞大原油储备，足以应付急增的海外需求，并大赞出口飙升为当地带来丰厚利润。

霍尔木兹海峡航道受阻，带动美国能源出口量大规模急升，更促使美国超越沙特阿拉伯，跃升为全球最大原油出口国。特朗普向记者强调，「我们不需要出口限制，我们拥有极大量的石油。」

专家忧波及国内市场

尽管美国原油出口强劲，但有专家警告，美国的石油供应缓冲正被推至极限。目前尚未清楚现有高水平的出口量能维持多久，若情况持续，长远或会波及美国本地市场。

面对专家忧虑，特朗普对此不以为然，反而对出口急增表示赞赏。他指出，原本前往霍尔木兹海峡的油轮，现正纷纷转向美国。「我们有数以百计的船只来到德州、路易斯安那州以及阿拉斯加装满原油，然后满载而归，赚取了丰厚利润。」