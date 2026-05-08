特朗普称美国卖油大赚 拒限原油出口 专家忧供应缓冲不足波及本地市场
更新时间：11:45 2026-05-08 HKT
发布时间：11:45 2026-05-08 HKT
发布时间：11:45 2026-05-08 HKT
据彭博报道，美国总统特朗普表示，不需要限制美国原油或航空燃油的出口，强调美国拥有庞大原油储备，足以应付急增的海外需求，并大赞出口飙升为当地带来丰厚利润。
霍尔木兹海峡航道受阻，带动美国能源出口量大规模急升，更促使美国超越沙特阿拉伯，跃升为全球最大原油出口国。特朗普向记者强调，「我们不需要出口限制，我们拥有极大量的石油。」
专家忧波及国内市场
尽管美国原油出口强劲，但有专家警告，美国的石油供应缓冲正被推至极限。目前尚未清楚现有高水平的出口量能维持多久，若情况持续，长远或会波及美国本地市场。
面对专家忧虑，特朗普对此不以为然，反而对出口急增表示赞赏。他指出，原本前往霍尔木兹海峡的油轮，现正纷纷转向美国。「我们有数以百计的船只来到德州、路易斯安那州以及阿拉斯加装满原油，然后满载而归，赚取了丰厚利润。」
最Hit
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
2026-05-06 18:12 HKT
初级大人必学！香蕉买返屋企唔好直接食？坊间实测赶走果蝇 靠呢个「平价神物」
2026-05-07 11:00 HKT