据报金管局5名助理总裁职务将互调 以培育下一代领导层

据彭博及本地传媒报道，金管局5名助理总裁职位进行了互调，有关安排全属「平调」不涉升职，为培养下一代领导层做好准备。

报道指，现任助理总裁（外事）许怀志，以及助理总裁（机构拓展及营运）吴英琦，将分别调任助理总裁（银行操守）及助理总裁（货币管理）。

另外，现任助理总裁（银行操守）区毓麟将调任助理总裁（风险管理及监察）兼首席风险官（外汇基金投资办公室），原本担任此职的刘慧娟，则会出任助理总裁（机构拓展及营运）。至于现任助理总裁（货币管理）何汉杰，将转任助理总裁（外事）。据报有关上述调动安排的生效日期各有不同。

报道引述金管局指，局方拥有高效的人事制度，并将根据工作和组织发展需要作出适当安排。

金管局总裁余伟文现年61岁，其余3名副总裁亦都年逾或接近60岁，而今次调动助理总裁年龄均在40至50多岁之间。