中国糖果四前董事遭颁取消资格令 最长33个月

证监会公布，已在原讼法庭取得针对前创业板上市公司中国糖果四名前董事取消资格令，最长的资格令为期33个月。原因是他们疏忽职守，未能发现公司财务纪录中有金额被夸大的情况，亦没有妥善地履行其作为董事的职责。证监会指出，是次针对上述四名前董事的法律程序，属于证监会针对中国糖果前董事及前财务总监的法律行动的一部分。

财务现金及银行结余分别被夸大87%及97%

证监会指，四名中国糖果前董事分别为，前执行董事兼主席李宇娜及洪绮婉，前独立非执行董事朱伟华和王竞强。同时根据有关法庭命令，四人均不得担任香港任何法团的董事、清盘人、接管人或经理人，亦不得参与香港任何法团的管理，李宇娜及洪绮婉的禁止期限分别为33个月及24个月，而朱伟华和王竞强的期限各为12个月。他们亦被饬令支付证监会在是次法律程序中的讼费。

证监会表示，调查发现，中国糖果《2016中期报告》及《2016年报》所披露的现金及银行结余分别被严重夸大87%及97%。证监会亦发现，中国糖果曾伪造银行及会计纪录来掩饰金额被夸大的情况，因此采取上述法律行动。

另外，四名前董事承认，他们依赖外聘专业人员来识别和汇报潜在预警迹象。具体而言，由外聘专业人员曾于2015年及2016年所编制的中国糖果内部监控检讨报告曾识别出数项问题，包括现金点算出现差异、欠缺零用现金纪录，以及每月管理帐目和银行对帐的汇报方式并不一致。然而，该四名前董事没有妥善地审视这些问题，亦没有核实所承诺的补救措施是否已获落实。由于没有采取相关行动，他们放弃了独立地识别和评估夸大金额及伪造纪录事宜的责任。

中国糖果涉事主要人士正待判决

值得注意的是，证监会指，中国糖果前主席兼执行董事许金培、前行政总裁兼执行董事洪荫治及前财务总监王志洪在关键时间是夸大金额及伪造纪录事宜的始作俑者及犯案者，或至少明知而准许或默许该等事宜发生，或对该等事宜视而不见。就针对三人的法律程序而进行的法庭聆讯已于2026年3月结束，正等候判决。