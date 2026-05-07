保诚伙乳癌基金会推动乳房健康 提供两年免费保障

保诚保险（Prudential）伙香港乳癌基金会，推出「粉红护盾」免费乳癌保障计划，由即日起至8月13日，凡年龄介乎18至70岁的人士，透过基金会完成乳房X光造影检查，若结果为BI-RADS 1或BI-RADS 2，便可在检查后两个月内免费申请为期两年的乳癌保障。成功投保后，若不幸确诊乳癌（包括原位癌），将可获一笔过10万元的现金赔偿。

保诚精选「粉红护盾」的投保期由即日起至10月13日止，保障名额有限，先到先得，送完即止。

占个人危疾理赔个案近三成

保诚财险有限公司总经理韩金梁透露，根据公司去年的理赔数据，乳癌及乳房原位癌占个人危疾理赔个案近三成（29.8%），是理赔最主要原因。他表示，公司希望透过是次合作，鼓励大众将健康意识付诸行动，并在有需要时提供支援。

平均每日约有15人确诊

根据香港癌症资料统计中心的最新数据，2023年本港新增的乳癌确诊个案按年上升7.8%，达到5,585宗，即平均每日约有15人确诊，数字是30年前的约五倍。数据显示，本港女性一生中患上入侵性乳癌的风险已升至每13名女性便有1人，若计及原位癌，风险更高达每12人有1人，令乳癌已连续两年成为本港第二大常见癌症。