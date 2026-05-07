中银银联信用卡支持Samsung Wallet「QR及NFC」支付 推一系列消费优惠

中银香港宣布，中银银联信用卡支持Samsung Wallet手机应用程式内的「QR及NFC」卡码合一支付功能，成为本地首家提供此服务的发卡银行。该行介绍，客户只需将中银银联信用卡绑定至Samsung Wallet，即可选择银联二维码或NFC感应式支付方式，以切合不同消费场景。

中银信用卡（国际）副总经理陈碧莲表示，中银信用卡一直致力于支付创新，继早前支持银联信用卡绑定Samsung Wallet进行NFC感应式支付后，现进一步拓展至银联二维码支付，实现「QR及 NFC」卡码合一。

手机支付签账金额升近一成

该行提到，今年首季中银信用卡客户以各种手机支付方式进行签账的金额按年升近一成，反映手机支付持续普及，相信卡码合一功能将会让客户付款时更灵活便捷。

此外，为配合卡码合一功能推出，中银香港及银联国际为客户提供一系列消费优惠。客户以绑定至Samsung Wallet的中银银联信用卡签账，可享高达100元折扣；于推广期内的周五至周日，凭卡支付指定交通工具车费，最高可享120元折扣。至于以「中银Go卡」银联双币信用卡绑定Samsung Wallet于内地支付，亦可获得高达等值8%的现金回赠。

